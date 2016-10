Drake drie keer in Ziggo Dome

DELFT - Drake staat volgend jaar niet twee, maar drie keer in de Amsterdamse Ziggo Dome. De Canadese zanger en rapper heeft een Nederlandse show toegevoegd aan het Europese deel van zijn The Boy Meets World Tour. Dat maakte Mojo vrijdag bekend.

Door ANP - 14-10-2016, 11:26 (Update 14-10-2016, 11:26)

Naast zaterdag 21 en zondag 22 januari staat Drake ook op vrijdag 20 januari in de Amsterdamse concerthal. De vraag naar kaarten voor de twee eerder aangekondigde shows is volgens Mojo ‘enorm’. Tickets voor het toegevoegde concert zijn vrijdagochtend in de verkoop gegaan.

Met de drie concerten in Amsterdam trapt Drake zijn The Boy Meets World Tour af. De zanger en rapper zou momenteel door de Verenigde Staten en Canada moeten trekken met zijn Summer Sixteen Tour, maar heeft die grotendeels moeten cancelen. Drake kampt met een enkelblessure en kan daarom niet optreden.