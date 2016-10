Jörgen Raymann vervangt Ruud de Wild op BNR

AMSTERDAM - Jörgen Raymann is de nieuwe presentator van het BNR-programma Ask Me Anything. De programmamaker en cabaretier vervangt Ruud de Wild, die eind deze maand vertrekt bij het radiostation.

Door ANP - 14-10-2016, 11:28 (Update 14-10-2016, 11:28)

Raymann is op 1 november voor het eerst te horen. "Voor mij is het heel leuk om na lange tijd weer radio te doen", zegt hij. "Ik vind dat BNR Ask Me Anything zich in korte tijd tot een enorm interessant programma heeft ontwikkeld, waar ik graag aan meewerk. De formule werkt echt als een trein."

Volgens hoofdredacteur Sjors Fröhlich is Raymann de ideale vervanger van De Wild. "Hij is nieuwsgierig en heeft een groot sociaal netwerk. Bovendien is het een ondernemer en begrijpt hij welke vragen er leven onder onze luisteraars", zegt hij.

De Wild vertrekt na een dienstverband van slechts acht weken. Hij presenteerde op 5 september voor het eerst voor BNR, maar gaf na een paar weken al aan dat hij toch niet op zijn plek zit. De Wild gaat nu radiomaken voor NPO Radio 2.