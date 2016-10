Stevie Wonder en Chaka Khan eren Prince

ANP Stevie Wonder en Chaka Khan eren Prince

ST. PAUL - Een keur aan artiesten, onder wie Stevie Wonder en Chaka Khan, heeft donderdagavond een eerbetoon gebracht aan Prince tijdens een herdenkingsconcert in St. Paul. De zanger, componist en producer overleed zes maanden geleden op 57-jarige leeftijd op zijn landgoed Paisley Park, een kleine 50 kilometer van St. Paul.

Door ANP - 14-10-2016, 12:06 (Update 14-10-2016, 12:06)

De 17.000 kaarten voor het concert waren in een paar minuten uitverkocht, meldt Reuters. De opening van de show werd verzorgd door niemand minder dan president Barack Obama, die via een video de artiest herdacht.

Wonder en Khan brachten Prince-nummers als 1999 en I Feel For You, waarmee Chaka Khan in 1984 een hit scoorde. Andere artiesten tijdens het drie uur durende concert waren onder meer Tori Kelly, Doug E. Fresh en Jessie J, die op het laatste moment aan de line-up was toegevoegd ter vervanging van Christina Aguilera. Zij moest vanwege stemproblemen afzeggen.

Opvallende afwezige tijdens het herdenkingsconcert was Prince's voormalige percussioniste Sheila E. Volgens de Minneapolis StarTribune gaf zij dezelfde avond een concert in New York.

De artiesten werden begeleid door leden van twee bands van Prince, New Power Generation en 3rdEyeGirl. Voorafgaand aan het concert kwamen honderden in het paars geklede fans naar een gratis openluchtfeest. Een aantal bekende gebouwen in de stad werd paars uitgelicht.