ANP Musicalster Pierotti verovert de Duitse podia

BERLIJN - Nederlands musicaltalent doet het goed in het buitenland, heel erg goed. In Londen, Wenen en Berlijn spelen talloze Nederlandse acteurs avond aan avond voor tjokvolle zalen. Eén van hen is Alessandro Pierotti, die dit najaar een belangrijke bijrol vertolkt in de Duitse versie van Sister Act.

Door ANP - 15-10-2016, 7:49 (Update 15-10-2016, 7:49)

“Het is mijn eerste officiële buitenlandse productie”, vertelt de 28-jarige ster trots. “Al heb ik wel eens eerder op een buitenlands podium gestaan toen ik danste in een show van Hans Klok.” Pierotti speelt in Sister Act een van de drie boeven die moeten proberen een non het zwijgen op te leggen omdat zij getuige was van een maffiamoord. In Nederland was de acteur in het verleden te zien in Daddy Cool, Saturday Night Fever en The Bodyguard.

De Amsterdammer deed auditie in Berlijn omdat het aantal producties in Nederland beperkt is, en de vijver van talent groot. “Ik heb in Nederland jarenlang gedanst in een ensemble”, legt hij uit. “Maar de volgende stap, naar een serieuze bijrol, kan lastig zijn. Het is echt een voordeel als je enige bekendheid geniet. In Duitsland is het aantal producties vele malen groter dan in Nederland en maak je een grotere kans bij open audities. Er staan heel veel buitenlandse acteurs op de Duitse podia.” De cast van Sister Act telt maar liefst zeven Nederlanders en nog meer Italianen.

Ballet

In eerste instantie mikte Pierotti op een carrière als balletdanser; als tiener volgde hij de loodzware opleiding aan de Nationale Balletacademie. “Die wereld is nóg harder en gedisciplineerder dan de musicalsector”, vertelt hij. “Je geeft eigenlijk je hele leven om één of twee keer een grote rol in een klassieker te mogen staan.” Bovendien merkte de acteur dat hij zingen en grote zalen entertainen leuker vond dan hij had verwacht. “Ballet kent weinig lucht, in musicals mag je af en toe ook helemaal los gaan en gek doen. Ik speel nu in Sister Act de overdreven Latino lover; dat is een rol waar ik elke avond een enorm vrolijke grijns van krijg.”

Zijn Duits rammelt nog een beetje, erkent hij. “Zoals zoveel buitenlandse acteurs heb ik het script fonetisch uit mijn hoofd geleerd; daarvoor hebben we een speciale coach. Bovendien speel ik iemand die ook moeite met de Duitse taal heeft - dat is een groot voordeel.” Ondertussen leert Pierotti langzaam maar zeker echt goed Duits te spreken. “Dat kan in de toekomst weer een voordeel zijn bij nieuwe audities.”

Gemis

Het komende jaar is de musicalster in Duitsland onder de pannen; het stuk staat eerst een half jaar in Berlijn en gaat daarna op tournee. Wat Pierotti daarna te wachten staat, weet hij nog niet. “Je betaalt wel een prijs voor een carriere in het buitenland”, erkent hij. “Ik ben een man van gezelligheid: ondanks Skype en Facetime mis ik mijn Amsterdamse vrienden hier wel.” Zijn vriendin April Darby is momenteel één van de twee hoofdrolspeelster in The Bodyguard in Utrecht; het koppel vliegt op en neer om elkaar te zien als het kan. “Misschien gaat zij haar horizon ook verbreden en gaan we proberen allebei hier serieus voet aan de grond te krijgen.”

De Duitse versie van Sister Act is dagelijks te zien in Stage Theater des Westens in Berlijn.