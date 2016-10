Extra concert Drake in Ziggo Dome

DELFT - Drake geeft een vierde show in januari in het Amsterdamse Ziggo Dome. Wegens de grote vraag naar kaarten is een extra concert toegevoegd aan de reeks, meldt concertorganisator MOJO zaterdagochtend.

Door ANP - 15-10-2016, 9:23 (Update 15-10-2016, 9:23)

Drake had al concerten op 20 tot en met 22 januari gepland staan in de Ziggo Dome. De extra show is op 18 januari. De kaartverkoop hiervoor begint zaterdag om 09.30 uur.

De Canadese rapper is over drie maanden in ons land in het kader van zijn The Boy Meets World Tour. Na Nederland doet hij ook nog Engeland, Ierland, Duitsland, België, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Frankrijk aan.