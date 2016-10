Indringer bij huis Miranda Kerr neergeschoten

LOS ANGELES - Heftige taferelen bij de woning van model Miranda Kerr in het Californische Malibu. Een beveiliger werd in zijn oog gestoken door een indringer, die vervolgens is neergeschoten. Dat meldt TMZ.

De beveiliger confronteerde een man die over het hek om Miranda's villa heen probeerde te klimmen. Hierop stak de indringer hem in zijn oog. De bewaker schoot de man toen neer. Hij raakte hem meerdere keren, onder meer in zijn hoofd.

Beide mannen werden door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen. De situatie van de bewaker zou stabiel zijn. De indringer ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Kerr was op het moment van het incident niet thuis.