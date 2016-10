Paul en Owen gaan plezier aan Koefnoen missen

ANP Paul en Owen gaan plezier aan Koefnoen missen

HILVERSUM - Paul Groot en Owen Schumacher vinden het erg jammer dat ze een punt moeten zetten achter het vijftiende seizoen van hun programma Koefnoen. Zaterdagavond is op NPO 1 de laatste aflevering van dit seizoen te zien.

Door ANP - 15-10-2016, 16:08 (Update 15-10-2016, 16:08)

"Het programma is ons heel dierbaar'', zegt het tv-duo. "Door het losse format, de altijd onvoorspelbare actualiteit en een geweldig creatief team blijft het elke week een inspirerende puzzel, die we met heel veel plezier maken. Het is jammer dat de reeks alweer voltooid is."

In de laatste Koefnoen van dit seizoen pakt Paul Groot nog eenmaal uit met een imitatie van Donald Trump. Zangeres Pearl Jozefzoon (de echte) zingt het themanummer bij de blockbuster 'Donald is Forever'. Op YouTube verscheen zaterdagmiddag alvast een preview van de uitzending met onder Geer en Goor en een persiflage op het koningshuis.