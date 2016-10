Toni Braxton opnieuw in ziekenhuis door Lupus

ANP Toni Braxton opnieuw in ziekenhuis door Lupus

CLEVELAND - Voor de tweede keer deze maand is Toni Braxton in het ziekenhuis beland. De 49-jarige zangeres heeft wederom last van complicaties van de auto-immuunziekte Lupus.

Door ANP - 16-10-2016, 9:19 (Update 16-10-2016, 9:19)

''Toni Braxton is vanmiddag opgenomen in het ziekenhuis in Cleveland vanwege complicaties door Lupus. Helaas moet haar show vanavond in Cleveland uitgesteld worden. Lupus moet constant in de gaten gehouden worden en deze kleine tegenslag heeft geen gevolgen voor de rest van haar tour'', luidde de officiële verklaring op haar Twitter.

De show in Cleveland wordt verplaatst. De nieuwe datum wordt binnenkort bekendgemaakt, stond ook nog op Twitter.

Begin deze maand lag Toni ook al vier dagen in het ziekenhuis. De Un-break my Heart-zangeres, die momenteel rondtrekt met haar The Hits-toer, onthulde in 2010 dat ze aan de auto-immuunziekte lijdt. "Het voelt alsof je elke dag de griep hebt", verklaarde ze vorig jaar in een interview. "Sommige dagen sla je je er doorheen, op andere dagen word je gedwongen in bed te blijven."