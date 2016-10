Komiek Johan Buziau herleeft

RIJSWIJK - Johan Buziau, de grote komiek van het vooroorlogse Nederland, moet weer op het voetstuk komen waar hij thuishoort. Dat vinden ze in de schouwburg van Rijswijk, de plaats waar Buziau (1877-1958) woonde. Dus grepen ze het vijftigjarige bestaan van de podiumkunsten in hun gemeente plus het zilveren jubileum van hun huidige theater aan voor de eigen voorstelling 'BUZIAU, Een revue vol variété, humor en show!' Woensdag is de première.

Door ANP - 16-10-2016, 11:27 (Update 16-10-2016, 11:27)

Buziau wordt gespeeld door Olaf Malmberg, die werkte met de Ashton Brothers. Karel de Rooij (Mini & Maxi) en Fred Florusse (cabaret Don Quishocking) doen de regie. Maar het leeuwendeel van de 125 medewerkers is amateur, en piepjong. Ze komen van onder meer het Rijswijks Jeugdtheater.

Buziau zal juist jonge mensen weinig meer zeggen. Er bestaan amper bewegende beelden en slechts belabberde geluidsopnamen. Ondanks dat wilde De Rooij hem 'halsstarrig' laten herleven. ''Je bent tegenwoordig als artiest nog niet gecremeerd of er komt een musical over je, dus wordt het tijd voor een voorstelling over de nestor van het variété.''

Onderscheiding

Volgens De Rooij bereikte Buziau, die niet alleen met tekst maar ook met zijn lijf mensen kon laten lachen, het allermooiste in zijn beroep: ''Hij wist iedereen te raken, van de dokter tot de buschauffeur.'' Johan Buziau kreeg dan ook een koninklijke onderscheiding en nota bene de chef-dirigent van het Concertgebouworkest zat het comité voor de viering zijn veertigjarig jubileum voor.

In Nederland was Buziau lang de ster waarop de legendarische Bouwmeesterrevue dreef, maar ook in het buitenland boekte hij successen. Hij werd tevens dè inspirator van Toon Hermans.

De revue in de Rijkswijkse Schouwburg is tot en met zondag 23 oktober te zien. De show is niet het enige waarmee de ster van weleer aan de vergetelheid wordt ontrukt. Museum Rijkswijk heeft tot en met 27 november de tentoonstelling 'Johan Buziau, clown en revueartiest’. De Stichting Rijswijkse Historische Projecten publiceerde het boekje 'Buziau, bejubeld, geëerd en vergeten'.