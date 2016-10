Scheiding Cheryl Fernandez-Versini bijna rond

LONDEN - Cheryl en Jean Bernard Fernandez-Versini zijn vanaf donderdag, tien maanden nadat ze aankondigden uit elkaar te gaan, officieel gescheiden. Dan spreekt de rechter zijn besluit uit, meldt The Sun.

Door ANP - 16-10-2016, 12:36 (Update 16-10-2016, 12:36)

Jean Bernard krijgt geen rooie cent van zijn beroemde ex. ''Dit is het resultaat van maanden onderhandelen. Cheryl en JB werden het twee maanden geleden eens. En er is geen financiële vergoeding in het spel'', vertelt een insider. ''Ze is momenteel heel gelukkig met Liam, dus ze is dolblij dat ze nu officieel een streep kan zetten door haar huwelijk met JB. Ze kan haar blik weer op de toekomst richten.''

Cheryl zal voorlopig nog wel rondlopen met de achternaam van haar ex-man. Om dit te veranderen kost namelijk meer tijd. Maar de 33-jarige zangeres en X Factor-jurylid gebruikt haar achternaam al sinds januari niet meer bij professionele aangelegenheden.

Cheryl is sinds januari samen met voormalig One Direction-ster Liam Payne. Er gaan geruchten dat de zangeres in verwachting is van het 23-jarige popidool. Ze is namelijk al meerdere keren met een klein buikje gespot.