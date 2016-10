Justin Bieber deelt rozen uit aan fans

LONDEN - Justin Bieber heeft vrouwen zaterdagnacht in katzwijm laten vallen. De 22-jarige zanger deelde rozen uit aan wachtende fans vlak voordat hij bij een nachtclub naar binnenging.

Door ANP - 16-10-2016, 13:33 (Update 16-10-2016, 13:33)

Tientallen vrouwelijke fans waren Justin gevolgd na zijn concert in de O2 Arena in Londen. Als bedankje voor hun toewijding kocht Bieber een bos rozen van een straatventer. Deze deelde hij vervolgens uit aan zijn Beliebers, zo is te zien op foto's van Daily Mail.

Justin stond afgelopen week vier keer op het podium in Londen. Zijn volgende show is in Birmingham. Hierna gaat hij nog naar Manchester, Sheffield en Glasgow voordat hij andere Europese landen aandoet als Ierland, Oostenrijk, Kroatië, Polen, Duitsland, Italië en Spanje.