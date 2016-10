Katie Price hernieuwt trouwgeloften

LONDEN - Katie Price is samen met haar man Kieran Hayler naar Barbados gevlogen. Op het tropische eiland gaan ze hun trouwgeloften hernieuwen, schrijft The Sun.

Door ANP - 16-10-2016, 16:11 (Update 16-10-2016, 16:11)

De 38-jarige Katie onthulde onlangs dat de wonden door Kiarans affaire met haar beste vriendin in 2014 weer waren opengereten. ''Katie heeft een paar tumultueuze weken achter de rug waarin ze opnieuw over Kierans affaire moest praten in verband met haar nieuwe biografie'', vertelt een ingewijde.

Price maakte begin deze maand bekend te stoppen met de talkshow Loose Women zodat ze aan haar huwelijk kon werken. In een poging de boel te lijmen is het stel nu op Barbados. ''Zij en Kieran hebben de kinderen thuis gelaten. Ze gaan aan hun huwelijk werken. Hopelijk kunnen ze het verleden zo snel mogelijk laten rusten en hun geloften hernieuwen.''

Price en Hayler trouwden begin 2013 op de Bahama's. Twee jaar later, na Kierans affaire bekend werd, hernieuwden ze hun geloften ook al eens.