Azealia Banks: Russell Crowe mishandelde me

LOS ANGELES - Azealia Banks beschuldigt acteur Russel Crowe ervan haar te hebben mishandeld. Dat schrijft de rapper zondag op Facebook. Ook zou Crowe haar 'nigger' genoemd hebben.

Door ANP - 16-10-2016, 22:31 (Update 16-10-2016, 22:31)

Banks zegt naar een feestje bij Crowe op de hotelkamer te zijn gegaan waar het mis ging. ''Hij noemde me een 'nigger', wurgde me, gooide me eruit en bespuugde me'', somt ze op. ,,Afgelopen nacht was een van de moeilijkste nachten om de slaap te vatten die ik in lange tijd heb gehad. De mannen daar lieten het gebeuren. Ik voel me verschrikkelijk vandaag'', schrijft ze.

Even later postte Banks nog een bericht op Facebook waar ze zei zich ''laag, mishandeld, alleen en gedeprimeerd'' te voelen. ''Ik wou dat ik iemand had om hem voor me in elkaar te slaan'', besluit ze.