Tupacs sieraad beschadigd door kogel te koop

NEW YORK - Een hangertje dat Tupac aan een ketting droeg toen hij in 1994 werd neergeschoten, is te koop voor 125.000 dollar (114.000 euro). De hanger is zichtbaar beschadigd door de kogel, zo is te zien op een foto die TMZ online heeft gedeeld.

Door ANP - 17-10-2016, 2:15 (Update 17-10-2016, 2:15)

Het is een gouden hangertje met witte diamantjes in de vorm van een kroon. Een familielid van de rapper heeft de dealer Moments In Time, gespecialiseerd in spullen van beroemdheden, gevraagd het hangertje te verkopen. Het familielid krijgt de meerderheid van de opbrengst.

De erfgenamen van Tupac zeggen echter dat niemand toestemming heeft om iets van Tupac te verkopen. Ze zijn van plan juridische stappen te zetten tegen zowel de verkoper als de koper zodra er een deal is.