ANP Sharon Osbourne vergeet namen in X Factor

LONDEN - Sharon Osbourne kon zondagavond tijdens X Factor niet op de naam van haar eigen deelnemer komen. Dit was zaterdag ook al gebeurd, waardoor fans van de show in het Verenigd Koninkrijk, waar Sharon jurylid is, zich op sociale media afvroegen of de presentatrice misschien dronken in de studio zat.

Door ANP - 17-10-2016, 2:35 (Update 17-10-2016, 2:35)

Het koste Sharon erg veel tijd om de naam van de Finse zangeres Saara Aalto te noemen. Het lukte haar met hulp van Simon Cowell, zo is te zien in een fragment dat The Mirror online heeft gedeeld.

Zaterdag leek Sharon heel verbaasd toen de camera's ineens op haar waren gericht om een kandidaat aan te kondigen. Ook toen kreeg ze hulp van Simon, alleen fluisterde hij haar expres de verkeerde naam toe. Ze kondigde daarop Saara Aalto aan, terwijl ze eigenlijk een andere kandidaat had moeten noemen.