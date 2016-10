Chrissy Teigen in angst na beroving Kim

NEW YORK - Chrissy Teigen was erg bang nadat ze hoorde dat Kim Kardashian in Parijs was beroofd en met een wapen bedreigd. "Het had iedereen kunnen overkomen", zegt het model tegen Us Weekly.

Door ANP - 17-10-2016, 3:03 (Update 17-10-2016, 3:03)

Chrissy wist dat er iets mis was toen ze hoorde dat Kanye West midden in zijn concert van het podium was vertrokken. "Hij is niet het type dat te doen. Ik weet nog dat mijn hart een slag oversloeg, en om het hele verhaal te horen was heel eng."

Chrissy en Kim zijn goede vriendinnen en net als Kim is Chrissy erg actief op sociale media. "We leven ons leven allebei als een open boek. We delen alles zonder erbij stil te staan dat een gevaarlijk iemand dit kan zien en er iets gewelddadigs mee kan doen. Het gaat goed met Kim en het had zoveel erger kunnen aflopen, dus we zijn blij dat ze okay is."

Vorige week zei Chrissy's man John Legend al in een radiointerview voorzichtiger om te willen gaan met sociale media. "Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met Snapchat en dat soort dingen, want mensen weten precies waar je bent."