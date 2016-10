Achtste seizoen voor The Walking Dead

ANP Achtste seizoen voor The Walking Dead

LOS ANGELES - The Walking Dead krijgt een achtste seizoen, meldt Variety. De zombieserie van AMC werd in het zesde seizoen iets slechter bekeken, maar nog steeds goed genoeg om voor de start van het zevende seizoen volgende week de knoop over seizoen acht door te hakken.

Door ANP - 17-10-2016, 3:52 (Update 17-10-2016, 3:52)

Zowel seizoen zeven als acht bestaat uit zestien afleveringen. Het komende seizoen wordt na afloop van elke aflevering het praatprogramma The Talking Dead uitgezonden, een traditie sinds het tweede seizoen. Hierin bespreken acteurs en andere medewerkers elke aflevering in detail.

The Walking Dead wordt gemiddeld door ruim 13 miljoen mensen per aflevering bekeken.