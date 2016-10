Sharon Osbourne niet dronken op televisie

LONDEN - Sharon Osbourne ontkent dat ze met een slok op achter de desk van X Factor is gekropen. De vrouw van rocker Ozzy Osbourne kwam zaterdag meermaals niet op de namen van haar eigen talenten, waarna kijkers zich op social media afvroegen of Sharon dronken was.

“Ik beloof dat ik volgende week alle namen zal onthouden”, zei Sharon maandag in Good Morning Britain. De 64-jarige is naar eigen zeggen ‘gewoon niet goed met namen’. “Ik zat ergens anders aan te denken. Ik zou willen dat ik een beter excuus had, maar ik heb het niet”, legde Sharon uit.

Drinken als ze nog aan het werk moet, doet Sharon naar eigen zeggen nooit. “Ik ben gewoon een beetje warrig, maar drinken? Nee. Ik heb drank te veel carrières kapot zien maken, ik heb het gezien in mijn eigen familie. Dat doet deze dame niet.”

Sharon zegt dat elke week wel wordt beweerd dat ze weer naar de fles heeft gegrepen. “Een fles melk misschien. Misschien zou ik alle namen wel onthouden als ik zou drinken!”