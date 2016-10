Derde editie voor The Flying Dutch

AMSTERDAM - The Flying Dutch staat in 2017 opnieuw in de festivalagenda. Aan de opzet is niets veranderd: de tien grootste dj's in Nederland worden per helikopter tussen Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam gevlogen en draaien zodoende voor in totaal 120.000 festivalbezoekers.

17-10-2016

De derde editie vindt plaats op 3 juni. De kaartverkoop begint op 27 januari. De organisatie zwijgt nog over de line-up. Die wordt op een later moment bekendgemaakt.