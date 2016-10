Johnny Logan in Ali B Op Volle Toeren

HILVERSUM - Ali B keert volgende maand terug op televisie met een nieuw seizoen Ali B Op Volle Toeren. Voor het eerst heeft de rapper en presentator met de Ierse zanger Johnny Logan een internationale ster weten te strikken voor zijn muziekprogramma. Dat heeft AVROTROS maandag bekendgemaakt.

Logan is vooral bekend van zijn deelnames aan het Eurovisiesongfestival, dat hij zowel in 1980 als in 1987 op zijn naam wist te schrijven. De winnende liedjes What's Another Year en Hold Me Now werden top 10-hits in Nederland.

Naast Logan heeft Ali B weer een hele rits nationale artiesten bereid gevonden om mee te doen. Lee Towers, Ruth Jacott, Herman van Veen, Boudewijn de Groot, Ten Sharp-zanger Marcel Kapteijn, Trafassi en Mathilde Santing maken allemaal hun opwachting in het nieuwe seizoen. Zij stappen uit hun comfortzone en duiken in de wereld van hiphop.

De rappers die meedoen zijn Stepherd & Skinto, Cho, Diggy Dex, Sevn Alias, Aisha, Jebroer en Digitzz. Presentator Ali B wordt opnieuw bijgestaan door zijn producer Brownie Dutch.