Douwe Bob ruilt orgies in voor fruitsapjes

AMSTERDAM - Douwe Bob heeft zich gerealiseerd dat een gezondere levensstijl beter voor hem is. "De orgies en de coke zijn ingeruild voor fruitsapjes en een masseuse", zegt de zanger in een interview met LINDA voor het nieuwe novembernummer, dat vanaf woensdag in de winkels ligt.

Door ANP - 17-10-2016, 18:06 (Update 17-10-2016, 18:06)

Toch zegt de 23-jarige Douwe nog te worstelen met zijn demonen: "Drank, drugs, vrouwen." Hij legt uit veel behoefte te hebben aan routine en structuur, wat hij hoopt te bereiken door zijn eigen grand café The Fool Bar te openen.

Voor LINDA was Douwe in gesprek met Maike Meijer, maakster van Toren C. Hij vertelde haar graag te willen wat zij heeft: "Kinderen, een partner, een gezinsleven, om zes uur eten, vastigheid." Hij vroeg haar verder waarom ze naast Toren C ook in de reclamespotjes van Jumbo speelt. "Voor het geld, Douwe. Met de vrijheid die ik erdoor heb, zou ik bijvoorbeeld een boek kunnen schrijven, wat ik heel graag wil."