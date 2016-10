Trump-aanhangers lopen weg bij show Schumer

TAMPA - Amy Schumer heeft zich zondag de woede op de hals gehaald van een deel van haar publiek bij een show in Tampa. Toen ze presidentskandidaat Donald Trump belachelijk maakte, werd ze door aanhangers van de Republikein uitgefloten. In totaal gingen zo'n tweehonderd mensen vroegtijdig naar huis, meldt The Tampa Bay Times.

Door ANP - 17-10-2016, 18:31 (Update 17-10-2016, 18:31)

Schumer noemde Trump een 'oranje monster' en veroordeelde zijn seksistische uitspraken. De comédienne zei daarna dat ze niet snapte dat mensen op hem zouden kunnen stemmen. Schumer vroeg zelfs een Trump-aanhanger het podium op om hem te verdedigen, maar deze man kwam niet verder dan dat hij op Trump stemt omdat hij Hillary Clinton niet vertrouwt.

Toen Schumer uitgejouwd werd, vroeg ze de security om die mensen uit de zaal te verwijderen. Anderen waren uit zichzelf al opgestapt. Tegenover de krant stelden ze dat ze niet naar Schumer waren gekomen voor politieke discussies.