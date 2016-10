Jeugdprogramma's genomineerd voor Emmy

LOS ANGELES - Drie Nederlandse tv-producties maken kans op een International Emmy Kids Award. Het gaat om een aflevering van het NTR-programma Full Proof, de AVROTROS-serie Kasper en de Kerstengelen en de korte film Dede: Mehmet met de Gele Laarzen van KRO-NCRV en Zapp. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-10-2016, 19:19 (Update 17-10-2016, 19:19)

De Full Proof-aflevering Koepels is genomineerd in de categorie 'factual' voor informatieve programma's. Kasper en de Kerstengelen staat op de lijst voor beste jeugdserie en Dede maakt kans op de Emmy voor beste televisiefilm/miniserie.

In totaal zijn er 28 kinderprogramma's uit dertien verschillende landen genomineerd in zeven categorieën. De winnaars worden op 4 april tijdens een ceremonie in het Franse Cannes bekendgemaakt.