ANP Rugpijn houdt Gerard Joling thuis

AMSTERDAM - Gerard Joling is maandagavond niet te gast in de jubileumuitzending van Voetbal Inside. De zanger is door zijn rug gegaan en heeft afgezegd, bevestigt een woordvoerder van RTL.

Door ANP - 17-10-2016, 19:26 (Update 17-10-2016, 19:26)

Volgens De Telegraaf was Joling bezig met het verzetten van tuinpotten toen het hem in zijn rug schoot. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn klachten zijn.

Presentator Wilfred Genee en vaste analisten René van der Gijp en Johan Derksen vieren maandag het vijftienjarig bestaan van het voetbalprogramma.