Kermisorganisator daagt Lil' Kleine

AMSTERDAM - De organisator van de kermis in het Limburgse Meijel stapt naar de rechter om alsnog een schadevergoeding los te peuteren bij Lil' Kleine. Volgens RTL Boulevard kan de rapper dinsdag een dagvaarding op zijn deurmat verwachten.

Door ANP - 17-10-2016, 19:59 (Update 17-10-2016, 19:59)

Lil' Kleine trad in september nog geen drie minuten op in Meijel toen hij alweer vertrok. Een paar bezoekers mikten een paar biertjes richting het podium en daar zat de rapper niet op te wachten. Hij nam afscheid met de woorden: "Ik heb 1, 2, 3, 4000 euro verdiend. Later!"

De organisator, Ronald van Tilborg, liet eerder al weten een gang naar de rechter te overwegen. Hij probeerde in eerste instantie buiten de rechtbank om tot een oplossing te komen, maar Lil' Kleine weigerde zijn centen terug te geven.