Toni Braxton terug op het podium

ANP Toni Braxton terug op het podium

CHICAGO - Toni Braxton heeft haar rentree op het podium gemaakt. De zangeres trad zondagavond op in Chicago, een dag nadat ze voor de tweede keer deze maand in het ziekenhuis was beland. Op Instagram postte ze maandagavond een filmpje waarin te zien is dat ze enthousiast werd ontvangen door de bezoekers.

Door ANP - 17-10-2016, 21:19 (Update 17-10-2016, 21:19)

De 49-jarige Toni heeft last van complicaties van de auto-immuunziekte lupus. Ze kon daardoor zaterdag niet optreden in Cleveland. "Bedankt voor alle beterschapswensen en jullie begrip", zei Toni in een eerder bericht.

Begin deze maand lag Toni vier dagen in het ziekenhuis. De Un-break my Heart-zangeres, die momenteel rondtrekt met haar The Hits-toer, onthulde in 2010 dat ze aan de auto-immuunziekte lijdt.