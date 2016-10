Nobelcomité zoekt niet meer naar Dylan

STOCKHOLM - Het Nobelcomité gaat voorlopig niet meer actief achter Nobelprijswinnaar Bob Dylan aan. Na vier dagen is woordvoerder Sara Danius gestopt met haar pogingen de Amerikaanse zanger te benaderen, zo laat ze weten op het Zweedse radiostation Sveriges Radio.

Door ANP - 17-10-2016, 23:26 (Update 17-10-2016, 23:26)

Dylan won vrijdag de Nobelprijs voor de Literatuur. Sindsdien is er alleen contact geweest met zijn naaste medewerkers. Zelf voelt hij schijnbaar nog niet de behoefte om te reageren. Het is dan ook onduidelijk of hij überhaupt naar de uitreiking komt om de prijs in ontvangst te nemen.

"Als hij niet wil komen, dan wil hij niet komen. Dat zou jammer zijn, maar het wordt hoe dan ook een groot feest", aldus Danius, die zich niet al te druk maakt. "Ik heb het gevoel dat hij wil komt."

Dylan hield vrijdag tijdens een concert zijn mond over de toekenning van de Nobelprijs. Ook via andere kanalen hield hij zich stil. Alleen op zijn Twitter-kanaal werd vermeld dat hij de winnaar is. Daarin stond echter geen persoonlijke reactie.