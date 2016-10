Angelina Jolie wil tatoeages verwijderen

LOS ANGELES - Angelina Jolie wil al haar tatoeages die haar aan Brad Pitt herinneren laten verwijderen. Dat melden bronnen aan Radar.

Door ANP - 18-10-2016, 2:56 (Update 18-10-2016, 2:56)

"Ze heeft Brads geboorteplaats in coördinaten op haar arm en een romantisch ontwerp dat ze samen hebben laten zetten in Cambodja. Ze wil beide tatoeages laten verwijderen", aldus een ingewijde.

Jolie is zichtbaar liefhebber van tatoeages en heeft meerdere ontwerpen op haar lichaam laten vereeuwigen. Het is niet de eerste keer dat de 41-jarige actrice een tatoeage die haar doet denken aan een ex laat verwijderen. Na haar stukgelopen relatie met Billy Bob Thornton in 2003 liet Jolie ook een aantal tatoeages aanpassen of verwijderen.

Het verwijderen van tatoeages is een pijnlijke ingreep. "Het laat zien dat ze nog erg boos is op Brad", aldus de bron, die eraan toevoegt dat Jolie een keiharde vrouw is, die zichzelf niet wil laten kennen.