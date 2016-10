James Franco aangeklaagd om kopstoot

LOS ANGELES - Acteur James Franco wordt door een fotograaf aangeklaagd voor het uitdelen van een kopstoot. Dat meldt Variety op basis van documenten.

18-10-2016

De fotograaf, David Tonessen, zegt dat de 38-jarige Franco hem lastig viel tijdens een concert van Lana Del Rey in 2014 waar Tonessen fotos aan het maken was. Uit de documenten blijkt dat Franco een aantal demonische blikken uitwisselde met de fotograaf en hem vervolgens een kopstoot in de buik gaf. De acteur zou daarna de benen hebben genomen.

Tonessen moest worden opgenomen in het ziekenhuis en zegt ook een psychologisch trauma te hebben opgelopen door het incident.

Franco wordt gesommeerd om alle ziekenhuiskosten en een schadevergoeding te betalen. Wanneer de zaak voorkomt is nog niet bekend. Franco heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.