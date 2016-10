Tyra Banks was bang voor Naomi Campbell

NEW YORK - Model Tyra Banks was erg bevreesd voor collega Naomi Campbell, weet People.

Door ANP - 18-10-2016, 5:02 (Update 18-10-2016, 5:02)

De twee supermodellen lagen lang met elkaar in de clinch maar legden in 2005 tijdens de tv-show van Banks de onenigheid bij. "Ik huilde als een baby", vertelt Banks tijdens een praatprogramma op de Zweedse televisie. Ze was daar te gast samen met haar Noorse vriend Erik Asla.

Campbell had moeite met de groeiende faam van Banks. "In Parijs zeiden mensen: Pas op Naomi Campbell want hier komt Tyra Banks", aldus de presentatrice van America's Next Top Model.

De spanning tussen Banks en Campbell verdween definitief in 2013 tijdens het programma Watch What Happens Live. Tijdens het tv-programma spreekt Campbell met bewondering en respect over Banks en hun goede vriendschap.