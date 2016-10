The Voice overtreft verwachtingen Guus

AMSTERDAM - De nieuwe coaches van The Voice of Holland hebben hun draai al gevonden. Waylon en Guus Meeuwis, die vrijdag voor het eerst te zien zijn in de RTL 4-talentenjacht, voelen zich lekker op de bekende rode draaistoelen.

Door ANP - 18-10-2016, 6:12 (Update 18-10-2016, 6:12)

“Het voelt erg goed”, zegt Guus tegen BuzzE. “Het is vele malen leuker dan ik had verwacht. De magie van de knop en de stoel is geweldig. Ik vind het fantastisch hier onderdeel van te mogen zijn.” Ook Waylon is lyrisch. “Ik vind het bijzonder om een andere rol op te nemen in mijn carrière. Normaal draait het om mij als artiest, maar nu om de kandidaten. Ik praat nu vanuit mijn ervaring in plaats van dat ik handel.”

Waylon leert zichzelf stukken beter kennen nu hij jong talent coacht. “Het is een heel nieuw ding. Ik leer ook andere kanten van mezelf kennen. Zo heb ik bijvoorbeeld veel meer geduld dan ik dacht.”

Dochter

Zowel Guus als Waylon nam met vooroordelen plaats in The Voice. “Je praat toch met collega’s”, zegt Waylon. “Op iets wat een groot succes is, hebben mensen altijd wel wat op te merken.” Guus vond zichzelf lange tijd niet de juiste persoon om talent te beoordelen. “Maar als je hier gaat zitten, moet je je daaroverheen zetten.”

Dat de Brabander overstag ging, komt door zijn dochter. “Ik heb ‘ja’ gezegd omdat ze voor de zoveelste keer bij mij uitkwamen en ik was toch wel nieuwsgierig geworden naar het programma”, vertelt Guus. “Uiteindelijk ben ik akkoord gegaan omdat mijn dochter zei: doe niet zo gek pap en doe het gewoon.”

Scherp

Hoewel Waylon zegt dat muziek geen competitie is, zijn beide heren vol de strijd aangegaan. “Uiteraard wil je winnen als je meedoet”, zegt Waylon. “Als je verliest is het zeker niet het einde van de wereld, maar het zit in me om te willen winnen.”

Guus was tijdens de Blind Auditions aanvankelijk nog wat terughoudender, maar kwam er al snel achter dat dat niet de juiste tactiek is. “Het zit in mijn karakter om eerst even de kat uit de boom te kijken en te kijken hoe de hazen lopen, maar ik had al snel in de gaten dat het nier niet zo werkt. Waylon en ik hadden als debutanten al snel door dat je vanaf minuut één scherp moet zijn.”