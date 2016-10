Acteur Leslie Odom jr. wordt vader

NEW YORK - Leslie Odom jr. en zijn vrouw Nicolette Robinson verwachten samen hun eerste kind. Op Instagram maakten beide Amerikaanse acteurs de zwangerschap van Nicolette bekend.

Door ANP - 18-10-2016, 8:54 (Update 18-10-2016, 8:54)

''We krijgen het mooiste cadeau dat we konden wensen. Leslie en ik zijn verheugd het nieuws te mogen brengen dat er een baby op komst is'', schrijft Nicolette. Op de bijgaande foto zitten de aanstaande ouders onder opblaasletters die het woord baby vormen. Daarbij schrijven ze: ''Je bent onderweg, niets kan ons gelukkiger maken. Liefs, je papa en mama." Leslie voegt daaraan toe: ''Je bent aldoor in onze gedachten. Blijf eten en groeien. we houden van je en zijn nu al trots op je."

Nicolette is momenteel te zien in de tv-serie The Affair, die in Nederland te zien is via Netflix. Leslie en Nicolette zijn sinds 2012 getrouwd. Naast zijn televisierollen staat Odom in het theater op Broadway in New York.