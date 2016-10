Bussemaker: Frankfurt geeft literatuur boost

AMSTERDAM - De Frankfurter Buchmesse geeft de Nederlandse literatuur een enorme boost en kan een doorbraak betekenen voor de nieuwe generatie Nederlandse schrijvers. Dit verwacht cultuurminister Jet Bussemaker, die op de openingsceremonie van de boekenbeurs in Duitsland spreekt.

"Het is de grootste boekenbeurs van de wereld. Het is mondiaal dé plek waar auteurs en uitgevers en vertalers bij elkaar komen, waar je over de grenzen van je eigen land kan springen'', zei Bussemaker dinsdag voor vertrek van een trein vol schrijvers die haar richting Frankfurt vergezellen, onder wie Tommy Wieringa en Connie Palmen.

Koning Willem-Alexander opent in Frankfurt, samen met zijn Belgische collega Filip, het Nederlands-Vlaams paviljoen. Nederland en Vlaanderen zijn samen eregast van deze internationale boekenbeurs. Bussemaker: ''De Frankfurter Buchmesse is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse literatuur. Het gebeurt niet vaak dat we gastland kunnen zijn. In 1993 was Nederland dat voor het eerst en dat betekende destijds echt een doorbraak van de Nederlandse literatuur in het buitenland. Er werd nog lang nagesproken over de editie van 1993. Ik ga er eigenlijk vanuit dat dit nu ook weer gaat gebeuren, want we hebben veel te bieden."

De Buchmesse duurt tot en met zondag. Bussemaker: ''Nederlandse en Vlaamse schrijvers staan hiermee internationaal in de belangstelling. Er is in Frankfurt een uitgebreid programma van Nederlandse literatuur, aangevuld met culturele activiteiten."

Connie Palmen is een van de schrijvers die met Bussemaker meereist. ''De Buchmesse is heel belangrijk, omdat je veel aandacht krijgt in een heel kort tijdsbestek'', zei Palmen. "Oude schrijvers, zoals ik in inmiddels ben, kunnen de jongeren aandacht geven en voorstellen aan een heel nieuw publiek. Duitsland is een verrukkelijk, groot buurland en een heerlijk land om lezerspubliek te hebben."