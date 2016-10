Miley Cyrus neemt pauze bij The Voice

ANP Miley Cyrus neemt pauze bij The Voice

LOS ANGELES - Miley Cyrus last een pauze in als coach bij de Amerikaanse versie van The Voice. Komend voorjaar nemen Gwen Stefani, Blake Shelton, Adam Levine en Alicia Keys plaats in de draaiende stoelen voor het twaalfde seizoen van de talentenjacht.

Door ANP - 18-10-2016, 15:10 (Update 18-10-2016, 15:10)

Billboard meldt dat Miley Cyrus een korte pauze neemt. Zij komt in het dertiende seizoen terug.

Het twaalfde seizoen van The Voice begint in februari 2017. Momenteel is het elfde seizoen op de Amerikaanse buis, dinsdagavond zijn de battles te zien. De uitzendingen van NBC trekken gemiddeld 14,7 miljoen Amerikanen.

Adam Levine en Blake Shelton doen al sinds de start van de show in Amerika mee. Miley Cyrus en Alicia Keys zijn dit seizoen voor het eerst coach. Zij namen de plaats in van Christina Aguilera en Pharrell Williams.