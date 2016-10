Martin Garrix grijpt portemonnee voor fan

AMSTERDAM - Martin Garrix heeft zich onsterfelijk gemaakt bij een van zijn fans. De dj greep zijn portemonnee toen hij hoorde dat Chris McPhadden uit Ierland kaartjes had gekocht voor zijn ADE-optreden in de RAI in Amsterdam maar geen geld meer had voor de vliegtickets.

Door ANP - 18-10-2016, 19:09 (Update 18-10-2016, 19:09)

"Ik had de kaartjes direct gekocht toen ze in de verkoop gingen omdat ik bang was dat ze uitverkocht zouden raken", legt McPhadden uit tegenover Billboard. De Ier had echter ook al wat andere tripjes in de planning. Hij ging onder meer naar het Sziget Festival in Boedapest en maakte een reis door de Verenigde Staten. Het geld was dus op toen hij uiteindelijk vliegtickets naar Amsterdam wilde kopen. "Ik kon het niet meer betalen, dus ik heb een gokje gewaagd en legde contact met Martin", aldus McPhadden.

De Ier had geluk, want de Nederlandse dj was niet te beroerd om zijn vliegtickets te betalen. Via een privébericht op Twitter vroeg Martin direct naar zijn gegevens en boekte hij de tickets.