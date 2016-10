'Hotel Kim Kardashian was niet beveiligd'

LONDEN - Het Parijse hotel waar begin deze maand Kim Kardashian werd overvallen had al jaren de eigen beveiliging niet op orde. Dat zegt de hotelconciërge die dienst had op de avond van de overval tegen de Daily Mail. Het is voor het eerst dat hij publiekelijk over de 'traumatische' gebeurtenis praat.

Door ANP - 18-10-2016, 20:42 (Update 18-10-2016, 20:42)

"Er was amper beveiliging. Dat was een keuze. Het hotel gaf niets om beveiliging", vertelt de conciërge anoniem onder de naam Abdulrahman tegen de Britse tabloid. Hij waarschuwde de hotelleiding jaren geleden al over het risico, maar tevergeefs. "Er was werkelijk niets afgesloten."

Abdulrahman spreekt ook over het moment dat de overvallers bij hem aan de deur stonden. "Ik zat achter m'n bureau. De deur was dicht, maar die is van glas dus ze gebaarden dat ik de deur open moest maken. Ik zag de politie-uniformen, de petten, de jassen met reflecterende strepen", vervolgt hij. "Ik zei dat ze gewoon binnen konden komen omdat de deur niet op slot zat, maar ik moest het zelf doen. Toen ik dat eenmaal deed, grepen ze me en sloegen me in de boeien."

Politie-inval

De conciërge snapte eerst niet wat hij meemaakte en dacht dat het om een politie-inval ging. "Ik zei: ik werk hier, wat is er aan de hand? Maar daarna vroeg een van hen waar de bewakingscamera was. Op dat moment besefte ik dat het een overval was."

Abdulrahman moest daarna gedwongen meewerken en wees zodoende de weg naar de kamer van Kim Kardashian. De overvallers maakten in totaal voor zo'n 10 miljoen dollar aan sieraden en andere spullen buit. Ze zijn nog altijd spoorloos. De hotelconciërge is waarschijnlijk de belangrijkste getuige in de zaak.