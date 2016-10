Michael Moore maakt film over Trump

ANP Michael Moore maakt film over Trump

NEW YORK - Michael Moore heeft een documentaire over Donald Trump gemaakt. Dat kondigde de Amerikaanse filmmaker dinsdag onverwachts aan, meldt The Hollywood Reporter. De eerste vertoning van Michael Moore in Trumpland is direct dinsdag in het IFC Center in New York.

Door ANP - 18-10-2016, 21:05 (Update 18-10-2016, 21:05)

De film is afgeleid uit de onemanshow die Moore wilde spelen in Ohio. Dat werd hem echter verboden omdat het theater de voorstelling te controversieel vond.

De documentaire moet later deze week in meer zalen in New York en Los Angeles te zien zijn. Ook verschijnt de film op iTunes.