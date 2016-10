Justin Timberlake prijst stem Sharon Doorson

LONDEN - Justin Timberlake is erg gecharmeerd van de stem van Sharon Doorson. De zangeres interviewde hem voor RTL Boulevard en tijdens het gesprek ontdekte hij dat de Nederlandse een gouden keeltje heeft.

Door ANP - 18-10-2016, 21:21 (Update 18-10-2016, 21:21)

Justin wilde al snel iets van Sharon horen toen ze zei dat ze voor de Nederlandse versie van de animatiefilm Trolls een stem had ingesproken. Voor die rol moest ze ook een Nederlandse versie van Justins hit Can't Stop The Feeling inzingen. "Laat eens wat horen", vroeg hij enthousiast, waarna hij zichtbaar onder de indruk was. "Wauw. Je hebt een fantastische stem. Bravo", voegde de zanger eraan toe.

Justin behoort tot de originele stemmencast van Trolls. Ook Anna Kendrick, Zooey Deschanel, Russell Brand, James Corden en Gwen Stefani leenden hun stem aan de film.