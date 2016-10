Garrix niet tevreden over samenwerking Bieber

ANP Garrix niet tevreden over samenwerking Bieber

AMSTERDAM - Martin Garrix en Justin Bieber blijven nog even broeden op hét ultieme nummer dat ze samen willen uitbrengen. De twee goede vrienden namen samen al iets op, maar dat was nog niet goed genoeg.

Door ANP - 18-10-2016, 23:41 (Update 18-10-2016, 23:41)

"Als wij onze twee namen gaan combineren willen we er tweehonderd procent voor", zei Garrix, wiens echte naam Martijn Garritsen is, dinsdagavond in RTL Late Night tot ontsteltenis van presentator Humberto Tan. Hij had al een voorproefje gehoord en noemde dat een zeker hitsucces. Garrix en Bieber zijn echter nog niet tevreden. "Dat was een 7. Als wij onze namen verbinden moet het een 10 zijn. Het was nog niet perfect."

Wanneer die langverwachte samenwerking er komt, weet Garrix niet. "Er komt een dag", zei hij mysterieus.