ANP Anouk Maas moest overgeven van angst

AMSTERDAM - Musicalster Anouk Maas was zo zenuwachtig voor haar optreden in Celebrity Stand-Up dat ze vlak voordat ze op moest, moest overgeven van angst. Dat onthulde ze dinsdagavond aan tafel bij Pauw.

Door ANP - 18-10-2016, 23:59 (Update 18-10-2016, 23:59)

Het was de eerste keer in haar leven dat ze zo nerveus was. "Ik ben echt nog nooit zo zenuwachtig geweest", zei Maas. "Ik dacht: wat gebeurt er met me? Ik had totaal geen controle. Voor het eerst. Doodeng was het", vervolgde ze. "Ik dacht: wat heb ik mezelf aangedaan? Dan gooi je de blufkaart op, dat is het enige wat je kan doen."

Maas is een van de twaalf bekende Nederlanders en Vlamingen die voor Comedy Central stand-upcomedy uitprobeert. Ook onder meer Patty Brard, Ferry Doedens en Jelka van Houten laten zich van hun komische kant zien.