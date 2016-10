Jim Carrey: moeder ex vroeg mij om geld

LOS ANGELES - De moeder van Cathriona White probeerde na de zelfmoord van haar dochter een huis te krijgen van Jim Carrey. Dat beweert de acteur in een verklaring die hij dinsdag indiende bij een rechtbank in Los Angeles.

Door ANP - 19-10-2016, 2:04 (Update 19-10-2016, 2:04)

Brigid Sweetman spande vorige week een rechtszaak aan tegen Jim. Net als de echtgenoot van Cathriona, waarmee de visagiste geen contact meer had, beweert ze dat de Dumb and Dumber-ster schuld heeft aan de dood van haar dochter. Die nam in september 2015 een overdosis pillen en gebruikte daarvoor pijnmedicatie van Jim.

In de rechtbankdocumenten vertelt Jim volgens TMZ dat Brigid hem twee maanden na de dood van Cathriona opbelde en vertelde dat ze suïcidaal was. Ze zou ook gezegd hebben dat haar huis was gevandaliseerd door mensen die haar de schuld gaven van de dood van Cathriona, omdat ze haar dochter ooit een gemeen Facebookbericht had gestuurd. In dat gesprek zou Brigid Jim hebben gevraagd om geld voor een nieuw huis, wat de acteur weigerde.

In de verklaring ontkent Jim dat hij Cathriona een soa heeft bezorgd, iets dat zij ooit beweerde en haar moeder en man nu gebruiken in hun rechtszaken. Volgens de acteur had zijn ex excuses aangeboden voor die beschuldiging.