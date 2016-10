Azealia Banks haalt uit naar Russell Crowe

LOS ANGELES - Drie dagen na een vermeende mishandeling door Russell Crowe, haalt Azealia Banks in een interview met The Sun uit naar de acteur. "Hij is een racistisch, vrouwenhatend zwijn", aldus de rapper.

Door ANP - 19-10-2016, 3:56 (Update 19-10-2016, 3:56)

Azealia kwam zondag naar buiten met de beschuldgingen aan het adres van Russell. Ze schreef op Facebook dat hij haar gewurgd, bespuwd en uit de hotelkamer had gezet. Ook zou hij het woord 'nigger' naar haar hoofd hebben geslingerd.

De acteur ontkent het misbruik en de racistische taal. Vrienden die op het feestje aanwezig waren verklaarden tegenover Radar Online dat het Azealia was die zich niet gedroeg op de hotelkamer van de Gladiator-acteur zaterdagnacht. Ze zou agressief zijn geweest en hebben gedreigd mensen met een gebroken glas te bewerken. De gastheer zou haar daarop hebben beetgepakt en uit de kamer hebben gezet.

Azealia eiste in eerste instantie excuses van Russell. De acteur weigerde, waarop de rapper maandag aangifte tegen hem deed.