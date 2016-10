Sterren op laatste staatsdiner Obama

WASHINGTON - Tijdens het laatste staatsdiner van Barack Obama en zijn vrouw Michelle, prikte dinsdagavond ook een aantal sterren een vorkje mee.

Door ANP - 19-10-2016, 4:29 (Update 19-10-2016, 4:29)

Onder meer Jerry Seinfeld, Chance the Rapper, Frank Ocean en Roberto Benigni waren te gast tijdens het etentje ter ere van het bezoek van de Italiaanse premier Renzi. Frank nam naar het diner zijn moeder Katonya mee als date. Die kon op Twitter haar enthousiasme niet inhouden. "Ik heb net een knuffel gekregen van onze First Lady!", schreef ze bij een foto van haar naamplaatje op de tafel. "Ik ben zo gezegend met een zoon die mij meeneemt."

Ook Chance had een ouder meegenomen naar het diner. Hij twitterde vanuit het WItte Huis een foto van hemzelf en zijn vader in pak. "Bedankt pa dat je me goed hebt opgevoed. Kijk ons eens chique zijn in het Witte Huis. Ik heb niet eens een pet op!" Pa Kenneth is een oude bekende van de president: hij werkte voor Obama toen die nog senator was in de staat Illinois.

Gwen Stefani was met vriend Blake Shelton en zoons Apollo (2), Zuma (8) en Kingston (10) aanwezig bij het staatsdiner. De zangeres, die Italiaanse roots heeft, gaf na het diner een optreden.