Robert Jensen heeft televisie niet gemist

NEW YORK - Robert Jensen maakt donderdagavond zijn comeback op televisie. Voor het RTL-programma Jensen kiest voor Amerika trok hij maandenlang door de Verenigde Staten.

Door ANP - 19-10-2016, 7:27 (Update 19-10-2016, 7:27)

Jensen, die tot in 2013 een eigen latenightshow had bij RTL5, heeft naar eigen zeggen de spotlights niet gemist. "Ik hoef niet per se op radio of tv, ik heb de spotlights niet nodig om een leuk leven te hebben. Ik heb het niet gemist", zegt Jensen vanuit New York.

Jensen: "Ik had me voorgenomen om pas weer iets op televisie te doen met iets waar ik gepassioneerd over ben. En dat is dit écht. Ik ben al een jaar gefascineerd door de Amerikaanse verkiezingen. Normaal ben ik niet zo met politiek bezig, maar de Amerikaanse verkiezingen die zijn zo anders, en zo belangrijk.”

Trump

"Helemaal gefascineerd ben ik door de opkomst van Donald Trump, die zich in een jaar heeft opgewerkt tot een van de twee overgebleven presidentskandidaten. Ik heb het idee dat mensen niet goed begrijpen hoe dat mogelijk is”, vertelt de Amerika-kenner op serieuze toon.

In Jensen kiest voor Amerika probeert de voormalige radio-dj en talkshowhost de opkomst en populariteit van Trump te duiden. "Het beeld dat wij in Europa van Amerika hebben is Manhattan in New York en Hollywood in Los Angeles. Maar het echte Amerika zit daartussenin", legt hij uit. "Ik vind het interessant om die kant van Amerika te laten zien."

Stoer

Jensen stelde bij zijn voormalige werkgever voor een programma te maken en kreeg binnen een paar dagen groen licht van RTL5. "Ik vind dat wel stoer van RTL5, want de Amerikaanse presidentsverkiezingen is toch een onderwerp dat ze niet snel zouden doen. Toch is het rete-interessant en nog heftiger dan iedereen had verwacht.”

Jensen bezocht Ohio voor de eerste aflevering, die donderdag op televisie is. "Een belangrijke staat, want het is een swingstate, die de ene keer voor de Republikeinen kiest en de ander keer voor de Democraten. Ik was in Mingo Junction, dat ooit een bloeiende economie had vanwege de staalindustrie. Maar toen die vijftien tot twintig jaar geleden naar China verdween, verwaarloosde Mingo Junction. Nu is het depressief en zijn de straten en winkels leeg. De inwoners voelen zich in de steek gelaten en zijn teleurgesteld in Washington. Zij stemmen op Trump, want hij zorgt naar eigen zeggen voor een impuls van de economie.”

Heroïne

"En wat we in Europa totaal niet doorhebben, is het heroïneprobleem’’, vervolgt Jensen. "In Ohio zijn er drie heroïnedoden per dag, noem het maar een heroïne-epidemie die bijna een hele generatie treft. Het biedt zo’n ander beeld dan wij van Amerika hebben, het is shocking en deprimerend. Daar is de situatie uitzichtloos en bestaat de American dream niet meer.”

Jensen verbaast zich over de aanhoudende populariteit van Trump. "Je zou denken dat hij allang uitgeschakeld zou zijn, maar hij speelt nog steeds serieus mee. Ik volg de Amerikaanse verkiezingen al meer dan een jaar. Steeds denk ik nu is Trump wel klaar, maar hij blijft meestrijden naar het machtigste ambt ter wereld."

Show

Naast Ohio bezocht Jensen West Virginia, Pennsylvania, Texas, Florida, Californië. "Het was lastig om alles in drie afleveringen te krijgen’’, zegt Jensen, die de verkiezingen de greatest show on earth noemt.

Tijdens zijn reis legt hij bloot dat er twee soorten Amerika zijn. "Dat er banen verdwijnen naar lagelonenlanden is niet alleen retoriek van politici, het is er ook daadwerkelijk te zien. Het is een eye-opener en in Amerika meer zichtbaar dan waar dan ook in Europa. In West-Europa ken ik geen verlaten stad vergelijkbaar met Mingo Junction.”