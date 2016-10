Helmut Lotti had dochter vaker willen zien

AMSTERDAM - Helmut Lotti had bij nader inzien meer tijd willen doorbrengen met zijn dochter. "Ik heb er spijt van dat ik mijn kind veel te weinig gezien heb tussen haar zesde en haar twaalfde”, zegt de Vlaamse zanger in De Telegraaf.

"Dat vind ik echt ontzettend jammer en dat had anders gemoeten. Maar ja..”, gaat Helmut verder. Hij is vader van één kind, de 25-jarige Messalina. "Meer nageslacht was me gewoon niet gegeven.” Dat is volgens Helmut een van de offers die hij voor zijn internationale carrière heeft moeten brengen.

"Toen mijn dochter werd geboren, was ik een zanger die plaatselijk en in de regio in de weekends optrad op bruiloften en partijen. Destijds kon dat ook”, vertelt Helmut. "Maar later, toen ik een internationale carrière kreeg, toen vond ik het geen goed idee meer kinderen te krijgen, dat bestaan was niet te combineren met een gezinsleven.”

Met zijn tweede vrouw Jelle van Riet wilde Helmut geen kinderen meer. "We waren daar in mijn ogen toen al te oud voor. Ik word 47, mijn vrouw is 45. Iedereen moet het natuurlijk voor zichzelf weten, maar ik vind het beter geen kinderen meer te krijgen als je al veertig bent of, zoals ik toen, de veertig zelfs al voorbij.”