Cast van musical De marathon bekend

ROTTERDAM - John Buijsman, Michiel Nooter, Kees Boot en Dennis Willekens spelen de hoofdrollen in de musical De marathon. Ze zijn in de theatervoorstelling te zien als vier Rotterdamse automonteurs die trainen voor de marathon om hun bijna failliete garage overeind te houden. Thomas Acda schrijft de liedjes voor de muzikale voorstelling, maakten Senf Theaterpartners en Kemna Theater woensdag bekend.

Door ANP - 19-10-2016, 12:31 (Update 19-10-2016, 12:31)

De cast bestaat verder uit Gürkan Küçüksentürk, Terence van der Loo, Jelka van Houten, Lucretia van der Vloot en Jip Smit. Eerder was al bekend dat de regie in handen is van Job Gosschalk.

Thomas Acda is verantwoordelijk voor alle songs in de voorstelling. Tijdens de bekendmaking van de cast introduceerde Thomas Acda alvast de titelsong. Het nummer met de titel De marathon is zijn eerste single als solo-artiest. De andere nummers van de woensdag uitgebrachte EP heten De A4, Bloemen en gebak en Als ik met mij zou zijn. In maart verschijnt het volledige album.

De marathon is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2012, waarin Martin van Waardenberg, Frank Lammers, Stefan de Walle en Marcel Hensema de hoofdrollen speelden.

De marathon gaat op 17 maart 2017 in première in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daarna reist de theatervoorstelling tot en met eind juni door het land.