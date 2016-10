Tournee Cher was 'nu of nooit'

LAS VEGAS - Cher staat waarschijnlijk aan de vooravond van haar allerlaatste tournee. De zeventigjarige zangeres wil niet dat haar carrière stopt, maar ze realiseert zich tegelijkertijd dat dit wel eens haar laatste optredens kunnen zijn.

Door ANP - 19-10-2016, 16:39 (Update 19-10-2016, 16:39)

"Ik wil nog niet het afgelopen is", zei Cher woensdag in The Today Show. Ze beseft echter maar al te goed dat het einde nu toch dichterbij komt. "Het was nu of nooit. Mijn stem is nog steeds erg goed. Ik ben nog steeds actief en run in het rond. Ik kan bovendien nog steeds mijn outfits aan."

Cher heeft daarentegen toch moeite om haar leeftijd te accepteren. "Ik kijk in de spiegel en zie een oude vrouw terugkijken. Ik heb geen idee hoe zij daar is gekomen", zegt de zangeres. Ze beseft dat ze inmiddels niet meer de jongste is. "Als ik zeventig kaarsjes op de taart zou zetten, zou ik door moeten blazen tot mijn hersenen eruit vliegen."

De tournee van Cher begint volgend jaar februari met negen shows in Las Vegas. Daarna speelt ze drie avonden in Washington.