Justin ergert zich weer aan gegil bij concert

ANP Justin ergert zich weer aan gegil bij concert

BIRMINGHAM - Justin Bieber is er nog steeds niet gelukkig mee dat zijn fans bijna alleen maar kunnen gillen tijdens zijn concerten. Nadat hij vorige week al in Nederland had gevraagd of ze niet wat rustiger konden doen, deed hij deze week eenzelfde verzoek aan zijn Britse fans tijdens een optreden in Birmingham.

Door ANP - 19-10-2016, 17:38 (Update 19-10-2016, 17:38)

"Willen jullie mij een plezier doen? Kunnen jullie gewoon even relaxen voor een seconde of twee?", vroeg Justin nadat hij midden in een verhaal werd onderbroken door fans die de longen uit hun lijf schreeuwden. "Ik snap het best, maar ik sta maar een halve meter van jullie weg. En ik kan jullie horen", vervolgde hij. "Ik waardeer al jullie liefde, het is geweldig. Maar kunnen jullie dat niet op een andere manier laten zien. Gillen is zo irritant."

Justin was daarna nog niet klaar met zijn relaas. "Ik snap het allemaal", herhaalde hij. "Je gaat naar een concert en je gilt en dat soort dingen. Maar als jullie nu gewoon na een liedje willen schreeuwen, van het nummer genieten en luisteren naar wat ik te zeggen heb. Ik heb het gevoel dat niemand mij hoort. Het is frustrerend."