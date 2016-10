Fred van Leer treurt om einde ShowXL

AMSTERDAM - Fred van Leer baalt dat het zondagmiddagprogramma ShowXL al na drie afleveringen van de buis is gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers.

Door ANP - 19-10-2016, 19:37 (Update 19-10-2016, 19:37)

"Natuurlijk is het vervelend. Je begint aan programma en wil dat tot een succes brengen", reageerde Fred in RTL Boulevard. "Het is heel vervelend en heel verdrietig. Het komt toch wel rauw op je dak."

Fred begrijpt daarentegen de beslissing van SBS ook. "Het is nou eenmaal een moeilijke tijd", zo zei hij. "Even schrikken en weer doorgaan."

Woensdagmiddag werd bekend dat het programma niet meer terugkeert op de buis. Fred presenteerde de show samen met Lucille Werner.