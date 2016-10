Robert Jensen trots op broertje

AMSTERDAM - Robert Jensen vindt dat zijn jongere broertje Frank Dane het prima doet op televisie. Sinds mei is Frank regelmatig te zien in RTL Boulevard en dat gaat hem goed af, vindt Robert. "Ik ben heel trots. Volgens mij doet hij het heel erg goed. Ja, ik ben heel trots", aldus Robert in Boulevard

Door ANP - 19-10-2016, 20:04 (Update 19-10-2016, 20:04)

Frank zei op zijn beurt blij te zijn dat Robert terugkeert op de buis. Jensen maakt donderdagavond zijn comeback met het programma Jensen kiest voor Amerika, waarvoor hij maandenlang door de Verenigde Staten trok om de stemming rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen te peilen. Eerder had hij jarenlang een eigen latenightshow bij RTL5.